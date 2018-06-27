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استشاري نفسية تحذر السيدات من التسوق أثناء غضبها..فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:58 م
أسامة علي
قالت الدكتورة أمل محسن استشارى نفسى، أن هناك حقائق علمية أثبتت أنه عندما تصاب السيدة بالاكتئاب أو الضيق أو لديها بعض المشاكل السلبية فإن التسوق من الاشياء التى ترغب به بشدة.

وأضافت أمل محسن خلال مداخلتها مع برنامج "الحياة احلى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التسوق يساعد السيدات فى تفريغ الطاقة السلبية ولكنه يجعل السيدات يقوموا بشراء أشياء غير ضرورية سواء شخصية أو للمنزل.

وأوضحت "أمل محسن" انه يجب ان تكون السيدات قادرة على إدارة شخصيتها للتغلب على هذه الحالة السلبية.

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