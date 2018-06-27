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حوادث

إحباط محاولة انفجار أسطوانة غاز وزجاجات بنزين بجوار قصر ثقافة الفيوم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:02 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكّنت إدارة المفرقعات بالحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على أسطوانة غاز وبعض زجاجات مملوءة بالبنزين وضعها مجهولون بجوار قصر ثقافة الفيوم بميدان السواقي بالفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم إخطاراً من اللواء علاء يحيى مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.

انتقلت قيادات أمن الفيوم إلى مكان الواقعة بإشراف العميد هيثم عطا مدير ادارة البحث الجنائى وإدارة المفرقعات بالحماية المدنية بالفيوم .

تم غلق الطرق وتأمين القوات وتمكن ضباط إدارة المفرقعات من تأمين وأحكام أسطوانة الغاز والزجاجات التى وضعها مجهولون.

وتواصل أجهزة الأمن تمشيط المنطقة للبحث عن زجاجات أخرى وضبط مرتكبى الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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