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كأس العالم

مؤتمر صحفي للجهاز الفني بالأهلي.. الأحد

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:40 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا، في الثانية عشرة ظهر يوم الأحد المقبل، بمقر الجزيرة، من أجل شرح رؤية الجهاز لفريق الكرة، خلال الفترة المقبلة.

وصرّح محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الجهاز الفني سوف يكشف خطته واستراتيجيته للفريق، خلال الفترة المقبلة، والاستعداد للموسم الجديد الذي يتطلع خلاله الأهلي للمنافسة على جميع البطولات التي يُشارك فيها.

وأكّد أن مؤتمر الاحد سيتناول العديد من الأمور، التي تخص فريق الكرة، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الجهاز الفني الجديد للأهلي مع وسائل الإعلام.

وأضاف أن المؤتمر سوف يتطرق إلى السياسة الإعلامية لجهاز الكرة في الموسم الجديد، وكيفية التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة بالشكل الذي يُحقق مصلحة كل الأطراف.

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، كلًا من:

– باتريس كارتيرون؛ مديرًا فنيًا.

– محمد يوسف؛ مدربًا عامًا، وقائم بأعمال مدير الكرة.

– سامي قمصان؛ مدربًا.

– مصطفى كمال؛ مدرب حراس المرمى.

– مايكل ليندمان؛ مدرب أحمال.

– حسين عبد الدايم؛ مساعد مدرب الأحمال.

– وسام صفوت؛ محلل الأداء والفيديو.

– سمير عدلي؛ مديرًا إداريًا.

– خالد محمود؛ رئيس الجهاز الطبي.

– أحمد حسن؛ مترجمًا

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