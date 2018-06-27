مايا مرسي: نفخر بقيادة سيدة لقانون الإعاقة وسعيدة بالتعاون مع مجلسهم

اعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة.



وأضافت الدكتورة مايا مرسي، على هامش توقيع بروتوكول التعاون أن هذا التوقيع تزامن مع عام الإعاقة الذي خصصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخروج قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة من تحت قبة البرلمان.



كما أعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها وفخرها بقيادة سيدة لخروج قانون الإعاقة من البرلمان وهي الدكتورة هبة هجرس.