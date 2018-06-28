اليوم.. رفع درجات الاستعداد احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو بسوهاج

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وتشكيل غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية ابتداء من اليوم الخميس 28 يونيو وحتي نهاية الاحتفال بالذكرى الخامسة من ثورة 30 من يونيو .





وأضاف المحافظ أنه سيتم تلقي البلاغات من غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات وسيتم تشكيل فريق للتدخل السريع علي مدار 24 ساعة خلال عطلة الاحتفال بثورة 30 يونيو.



