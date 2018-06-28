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محافظات

اليوم.. رفع درجات الاستعداد احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو بسوهاج

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
إسلام رياض
قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وتشكيل غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية ابتداء من اليوم الخميس 28 يونيو وحتي نهاية الاحتفال بالذكرى الخامسة من ثورة 30 من يونيو.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تلقي البلاغات من غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات وسيتم تشكيل فريق للتدخل السريع علي مدار 24 ساعة خلال عطلة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

شدد عبد المنعم علي اتخاذ الإجراءات الأمنية والتواجد الأمني بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين بدء من الغد وحتي السبت الثلاثين من يونيو الجاري، وعلي ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات مع تشكيل لجنة لحماية المقار والمرور المستمر وعمل نوبتجيات علي مدار الـ 24 ساعة خلال هذه الفترة.

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