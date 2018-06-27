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كأس العالم

خروج ألمانيا من كأس العالم في صالح البرازيل

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:47 م
البرازيل بطل كاس
البرازيل بطل كاس العالم 2002
محمد رشاد
سيظل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم أكثر من حمل لقب كأس العالم فى التاريخ برصيد 5 مرات عقب خروج منتخب المانيا من نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .

وخرجت الماكينات الالمانية من نهائيات كأس العالم 2018 ، عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء، وتذيل المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط فقط .

ولم يشارك منتخب ايطاليا فى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وهو الاقرب مع الالمان لمعادلة رقم البرازيل بالحصول على الكأس الذهبية 5 مرات، وحصل منتخب الآزوري على أربع نسخ من كأس العالم.

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