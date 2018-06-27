خروج ألمانيا من كأس العالم في صالح البرازيل

سيظل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم أكثر من حمل لقب كأس العالم فى التاريخ برصيد 5 مرات عقب خروج منتخب المانيا من نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .



وخرجت الماكينات الالمانية من نهائيات كأس العالم 2018 ، عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء، وتذيل المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط فقط .



ولم يشارك منتخب ايطاليا فى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وهو الاقرب مع الالمان لمعادلة رقم البرازيل بالحصول على الكأس الذهبية 5 مرات، وحصل منتخب الآزوري على أربع نسخ من كأس العالم.