خروج ألمانيا من كأس العالم في صالح البرازيل
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:47 م
البرازيل بطل كاس العالم 2002
سيظل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم أكثر من حمل لقب كأس العالم فى التاريخ برصيد 5 مرات عقب خروج منتخب المانيا من نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .
وخرجت الماكينات الالمانية من نهائيات كأس العالم 2018 ، عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء، وتذيل المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط فقط .
ولم يشارك منتخب ايطاليا فى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وهو الاقرب مع الالمان لمعادلة رقم البرازيل بالحصول على الكأس الذهبية 5 مرات، وحصل منتخب الآزوري على أربع نسخ من كأس العالم.