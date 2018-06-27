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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الحكومة الإيرانية تهدر ثروات شعبها

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:42 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
أحمد محرم
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الحكومة الإيرانية تهدر موارد مواطنيها في مغامرات خارجية في سوريا، وتمويل حركات مثل حزب الله وحماس والحوثيين، والإنفاق على توسيع برنامجها النووي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن هذا سيفاقم معاناة الشعب الإيراني، ومن ثم فليس من المستغرب أن تستمر الاحتجاجات الشعبية، حيث يطالب الشعب الإيراني قادته بتوزيع الثروة وتلبية مطالبه المشروعة.

وأدانت الخارجية الأمريكية "تكتيكات القمع العقيمة" التي تتبعها الحكومة الإيرانية ضد المحتجين واعتقالهم وإنكار الإحباط الذي يشعر به الشعب.

وختمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إن "الشعب الإيراني قد تعب من الفساد والظلم وانعدام كفاءة قادته. والعالم يسمع صوته".

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