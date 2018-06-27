تموين سوهاج يضبط 600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن ضبط 600 كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية مكبرة بطما وإعدام كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.





وقال أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أنه استمرارًا للحملات التموينية والتفتيش المستمرة قامت الوحدة المحلية بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بطما بالمرور والمتابعة، حيث تم ضبط كمية من ملح الطعام تقدر بحوالى 600 كيلو جرام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد البيع لجمهور المستهلكين بالطريق العام.



