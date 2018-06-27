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أخبار العالم

فضحية جديدة تهدد قطر والإخوان في بريطانيا بسبب السعودية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:45 م
صدى البلد
شادي عبدالله
كشفت صحيفة عرب نيوز السعودية، الأربعاء، أن البرلمان البريطاني يجري تحقيقا حول تورط قطر وجماعة الإخوان الإرهابية في التحريض ضد التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن بقيادة السعودية من خلال تمويل منظمة لحقوق الإنسان تزعم أن قوات التحالف انتهكت القانون خلال مواجهاتها للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ووفقا للصحيفة، عقدت منظمة تدعي المنظمة العربية لحقوق الإنسان على علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية ندوة حول ما أسمته "المجاعة في اليمن"، الاثنين الماضي، في البرلمان حجزها النائب كريس وليامسون، ووجه خلالها عددا ممن وصفتهم المنظمة بالخبراء القانونيين انتقادات ضد حملة التحالف ضد المليشيات الحوثية، وسجلت مقطع فيديو للندوة دفع المسؤولين في البرلمان للتحقيق في الواقعة لأنها خرقت القواعد البرلمانية، فيما أثارت الشكوك حول حيادية تلك المنظمة.

وأكدت الصحيفة أن التساؤلات طالت نشاط المنظمة والتى تدعى أنها تمارس عملها بطريقة "مستقلة ونزيهة"، إلا أنها نظمت على الأقل زيارة واحدة للنواب البريطانيين إلى قطر، والتي استخدمت تلك الزيارات فيما بعد كدعاية من قطر، فيما كانت وراء سلسلة من المؤتمرات التي تنتقد الإمارات.

ونقلت عرب نيوز عن المتحدث باسم البرلمان البريطاني قوله إن تلك المنظمة انتهكت القواعد البرلمانية بالتصوير داخل البرلمان، وقال: "لم يتم منح المسؤولين عن تلك المنظمة تصريح للتصوير لذا فإن هذا يعد خرقا للقواعد".

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