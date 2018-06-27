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كأس العالم

تعرف على منصب هادي خشبة ومجدي عبدالغني بنادي الأهرام

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:58 م
صدى البلد
نور عادل
اتفقت إدارة نادي الأهرام مع نجم النادي الأهلي السابق هادي خشبة على أن يتولي منصب مدير الكرة بالفريق خلال الموسم الجديد استمرارًا في منصبه في نادي الأسيوطي قبل شرائه.

وافقت إدارة نادي الأهرام على أن يكون مجدي عبدالغني،عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري،المدير الرياضي للنادي خلال الفترة المقبلة حيث ترغب الإدارة في الاستعانة بخبراته في مجال الإدارة الرياضية.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى من أجل الإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص نادي الأهرام.

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