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كأس العالم

سعد سمير يعلق على واقعة دخول الفنانين معسكر المنتخب بروسيا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:48 م
سعد سمير
سعد سمير
محمد سمير
قال سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر، إنه لم ير أي فنان داخل فندق المنتخب الذي كان يقيم فيه اللاعبون بروسيا، خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2018.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "ليس لي الحق في التعليق على هذا الأمر، ولكن سأتحدث عن الموقف الخاص بي، لم أرى أي فنان في الفندق الخاص بنا".

واستطرد قائلا: "تتواجد جاليات كثيرة في الأماكن المحيطة بفندق إقامة كل المنتخبات، الكل شاهد لقطة كريسيتانو رونالدو وهو يخطر الجمهور بأنه يريد أن ينام، عندما كان الجمهور متواجد خارج فندق البرتغال".

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