إعادة تشكيل لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى للإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعادة تشكيل لجنة التراخيص، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من "عبد الفتاح عبد المعز علي الجبالي" وكيل أول المجلس و"محمد عبد السلام خليفة العمري" وكيل المجلس والمستشار "محمد لطفى عبد الباقي جودة" عضو المجلس و "مجدي عبد الفتاح سيد أحمد لاشين" عضو المجلس و"أحمد جمال الدين أمين محمود أمين سليم" أمين عام المجلس، كما يدعو إلى جلسات اللجنة المستشار "أحمد عبد العزيز" المستشار القانوني للمجلس .



وتختص اللجنة بما يلي:

• التراخيص لشركات بث وإعادة البث وشركات الكيبل.



• تلقي إخطارات إنشاء الصحف والمجلات الصادرة عن شركات أو مؤسسات مساهمة أو جمعيات أو أندية أو هيئات حكومية أو أحزاب.



• تراخيص الطباعة والتوزيع للصحف الأجنبية داخل مصر.



• التراخيص لمحطات القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية .



وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2 لسنة 2017.