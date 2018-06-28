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برلمان

رضا البلتاجي: ميزانية الألعاب الفردية قروش وعلى الدولة الاهتمام بها

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:18 ص
النائب رضا البلتاجى
النائب رضا البلتاجى ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن كل دول العالم تقدر الألعاب الفردية وتوليها اهتمامًا كبيرًا إلا مصر، مشيرًا إلى أن التليفزيون المصرى لم يقُم بنقل فعاليات دور البحر المتوسط ولم ينقل إلا مباريات كرة القدم فقط، جاء ذلك ردًا على تجاهل بعثة مصر بعد حصدها 23 ميدالية من بينها 7 ذهب في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأكد "البلتاجى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ميزانية الألعاب الفردية تصل إلى قروش، مما يدل على عدم اهتمام الدولة بهذه الألعاب والتى يحصد فيها لاعبونا العديد من الميداليات ويرفعون فى الدورات العالمية اسم مصر عاليًا بين كل دول العالم.

وطالب عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الدولة برصد ميزانية لملاعبنا فى الألعاب الفردية وللإعلام، بهدف الاهتمام بشكل أكبر بهذه الألعاب الفردية، مشيرًا إلى أنه كنائب سيقوم بشكل شخصى بالمطالبة بتوسيع مركز شباب المعصرة لكى يضم ألعابًا فردية مثل الملاكمة والسباحة.

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