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كأس العالم

سعد سمير يفسر سر نظرته الغريبة لـ كافاني

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:48 م
محمد صلاح وسعد سمير
محمد صلاح وسعد سمير و كافاني
محمد سمير
علّق سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على اللقطة التي جمعته بالنجم أورجواني كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، وزميله بمنتخب مصر محمد صلاح، في مباراة مصر وأوروجواي في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "المدرج" الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "تواجدت في هذا الحديث السريع بين كافاني وصلاح، كنت مع صلاح طوال الوقت، بسبب كتفه، ولم يشارك في تلك المباراة".

واستطرد قائلاً: "الكل تهكم على نظرتي لكافاني، كنت فخورًا وسعيدًا للغاية، بطلب كافاني القميص الخاص بمحمد صلاح، كنت في غاية السعادة لهذا الموقف، أننا نمتلك لاعباً عالمياً يعشقه الجميع في العالم".

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