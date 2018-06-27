سعد سمير يفسر سر نظرته الغريبة لـ كافاني

علّق سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على اللقطة التي جمعته بالنجم أورجواني كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، وزميله بمنتخب مصر محمد صلاح، في مباراة مصر وأوروجواي في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "المدرج" الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "تواجدت في هذا الحديث السريع بين كافاني وصلاح، كنت مع صلاح طوال الوقت، بسبب كتفه، ولم يشارك في تلك المباراة".



