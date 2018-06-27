سعد سمير يكشف سبب الهزيمة من السعودية

قال سعد سمير، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن زميله بالمنتخب محمود حسن تريزيجيه، كان يمتلك طموحًا كبيرًا للظهور بشكل جيد في كأس العالم.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "المدرج" الذي يقدّمه إبراهيم عبدالجواد عبر قناة "DMC": "تريزيجيه واجه فرقا سريعة للغاية، كل الفرق تلعب بنفس طريقتنا في حالة فقدان الكرة، كنا نحتاج إلى زيادة الشق الهجومي في كأس العالم، وزيادة رغبتنا في تسجيل الأهداف".





واستطرد نجم الأهلي ومنتخب مصر قائلاً: "أي خسارة تمس كل اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، كان يجب أن نحقق أفضل مما تحقّق، ولكن مباراة السعودية عانينا فيها من إجهاد بدني بشكل كبير، والمباراة كانت متكافئة بشكل كبير، وكانت أمامنا فرصة لزيادة حصيلتنا من الأهداف".



