20 مواطنًا في اللقاء الجماهيري الـ 65 لمحافظ السويس

قدم اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس الشكر والتقدير لإدارة خدمة المواطنين بمحافظة السويس لتجاوزها نسبة 91% في انجاز طلبات المواطنين في العديد من المجالات بعد اشادة مجلس الوزراء بهذا الجهد .



جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري رقم 65 لمحافظ السويس وفيه التقي عدد 20 مواطنًا واستمع إلي شكاوي وطلباتهم بحضور كل من جمال عبد الحميد مدير إدارة خدمة المواطنين والدكتور لبيب كمال وكيل وزارة الصحة وعادل خشانة مدير التضامن الاجتماعي وحاتم جاد الرب مديرية القوى العاملة و سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد السيد مدير إدارة الأملاك ووفاء عبد الفتاح مدير جهاز تشغيل الشباب والسيد عبد الحميد ممثل إدارة الإعلام وصباح محمد مدير إدارة التسكين وسحر فهمي نائب مدير إدارة خدمة المواطنين .



وفي بداية اللقاء أكد المحافظ في رده علي عدد من المواطنين ممن لديهم طلبات تقنين أوضاع أراضيهم ، قائلا ان باب التقدم لمنظومة التقنين أغلق في 14 يونيو ، مؤكدًا علي ان اللجنة تقوم بعملها حاليا في استكمال الاجراءات من الفحص والمعاينة وباقي الاجراءات المحددة في المنظومة.



وقرر حامد تشكيل لجنة لمعاينة ومراجعة تراخيص الاكشاك المتواجدة علي طريق السخنة من قبل حي عتاقة وشرطة المرافق.



وأجري المحافظ اتصالًا بإدارة حرس الحدود بالسويس لبحث طلبين لمواطنين من أصحاب مراكب النزهة لتحطم لنشهما نتيجة للظروف الجوية بشاطئ السادات بعتاقة .



كما اعطي المحافظ تعليماته للعلاقات العامة بتقديم المساعدة في تجهيز عروسة لها ظروف اجتماعية صعبة .



وكلف حامد وكيل وزارة الصحة باجراء الكشف الطبي لمواطن ومواطنة علي نفقة الدولة بعد عمل التحاليل والأشعة وصرف العلاج علي نفقة الدولة.



وكلف حامد رئيس حي الاربعين ببحث شكوي مقدمة من أحد أصحاب الصيدليات بحي الأربعين والرد عليها ، وتكليف ادارة خدمة المواطنين بمتابعة إنهاء مشكلة تجديد الترخيص لكشك منذ 1999 لسيدة مسنة .



وفي اللقاء كلف المحافظ مدير القوي العاملة ومدير جهاز تشغيل الشباب بتوفير 6 فرص عمل لعدد من المواطنين بالمشروعات والشركات الخاصة ، وتوفير 3 فرصة عمل ضمن نسبة 5% ، مشيرا الي ان جهاز النظافة يحتاج الي عدد من العمالة للعمل بقطاعات الأحياء في منظومة النظافة ، كذلك كلف حامد إدارة التسكين بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي لأسرتين لهما ظروف اجتماعية خاصة .

