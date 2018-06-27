بيرهوف بعد هزيمة ألمانيا : عاجزون عن الكلام

أكد أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، أن هناك حالة من الإحباط أصابت اللاعبين عقب الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، والإقصاء من نهائيات كأس العالم من الدور الأول.



وقال بيرهوف، بعد المباراة: "لا أحد يتحدث في غرفة خلع الملابس، كل شخص منطوي وتوجد خيبة أمل كبيرة".



وأضاف: "كنا نأمل أن تكون للمباراة الثانية ضد السويد تأثير، لكن خاب ظننا وحاولنا تقليل الأخطاء أمام كوريا، حيث أصيب لاعبو الخصم بالتعب بمرور الوقت، ولكن لم ننجح في التسجيل".



وأتم: "الإدارة قدمت دعما كبير جدًا حيث منحت يواكيم لوف عقدًا جديدًا مؤخرًا، وعلينا أن نستعيد قوتنا ونعود سريعًا، والآن ليس وقت إجراء تحليل واحد حول ما حدث".