أبطال الألعاب الفردية في طي النسيان.. تجاهل بعثة مصر بعد حصدها 23 ميدالية في دورة البحر المتوسط.. رياضة البرلمان: السبب كأس العالم.. وعلى الدولة دعمهم

رياضة البرلمان: التوقيت الخاطئ لدورة ألعاب البحر المتوسط سبب التجاهل

برلمانى: وسائل الإعلام تجاهلت الاهتمام ببعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط

رضا البلتاجى: ميزانية الألعاب الفردية "قروش".. وعلى الدولة الاهتمام بها

حقق أبطال مصر فى الألعاب الفردية، إنجازا تاريخيا لمصر، بعد حصد بعثة مصر 23 ميدالية من بينها 7 ذهب في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلا ان هؤلاء الأبطال لم ينالوا قدرا كبيرا من التغطية الإعلامية للإنجاز الكبير الذى حققوه، والتفتت أنظار المصريين إلى كارثة المنتخب المصرى بعد خروجه من كأس العالم فى روسيا وتذيله مجموعته، والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا لا تكرم مصر أبطالها فى الألعاب الفردية وتوليهم اهتماما كبيرا، على الرغم من حصدهم ميداليات ذهبية تحسب لتاريخ مصر فى هذه الألعاب.رصد "صدى البلد" آراء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان حول أسباب تجاهل الالعاب الفردية مقارنة بالرياضات الأخرى بعد حصد بعثة مصر 23 ميدالية من بينها 7 ذهب في دورة ألعاب البحر المتوسط، وأكدوا أن كرة القدم تأخذ كل الأضواء ويكون التركيز عليها إعلاميًا أكثر من الألعاب الفردية، وطالبوا الدولة بضرورة رصد ميزانية لملاعبنا فى الألعاب الفردية، بهدف الإهتمام بشكل أكبر بهذه الألعاب الفردية.قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن سبب تجاهل الالعاب الفردية مقارنة بالرياضات الأخرى بعد حصد بعثة مصر 23 ميدالية من بينها 7 ذهب في دورة ألعاب البحر المتوسط، هو التوقيت الخاطئ بالتزامن مع إقامة كأس العالم فى روسيا.وأكد "الزياتي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كرة القدم تأخذ كل الأضواء ويكون التركيز عليها إعلاميًا أكثر من الألعاب الفردية، مطالبا الإعلام المصرى بضرورة التركيز على الألعاب الفردية خاصة بعد خروج منتخبنا من كأس العالم فى روسيا.وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أنه وصل عدم الاهتمام بالألعاب الفردية إلى عدم وجود بعثة إعلامية أو قنوات لتغطية بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط، مؤكدا أن لاعبي الألعاب الفردية يشعرون بغبن على الرغم من حصولهم على ميداليات ذهبية تضيف انجازا جديدا لمصر فى الألعاب الفردية.وأوضح أن دورنا كمجلس نواب أن نحث الإعلام الحكومى ورئيس المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة الاهتمام بالتغطية الإعلامية للألعاب الفردية لبعثة مصر.وقال النائب سمير البطيخى ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن سبب تجاهل بعثة مصر بعد حصد 23 ميدالية من بينها 7 ذهب في دورة ألعاب البحر المتوسط هو عدم تركيز وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والاهتمام بالألعاب الفردية، التى أصبحت شهيدة الرياضة المصرية ، فى ظل الإهتمام بكرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى فى مصر.وأكد البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ترتيب مصر فى المركز الخامس بدورة ألعاب البحر المتوسط فى السباحة والمصارعة ورفع الأثقال والجمباز، وهذا يعتبر إنجازا كبيرا يحسب لمصر ، حيث سبقتنا دول فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وتركيا.وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى ضرورة الإهتمام بالألعاب الفردية التى تحصل فيه مصر على ميداليات وهى السباحة والمصارعة ورفع الأثقال والجمباز ، من خلال الإهتمام بالتغطية الإعلامية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لهم لكى يحصدوا أكبر عدد ممكن من الميداليات فى الدورات الرياضية العالمية.وقال النائب رضا البلتاجى ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ان كل دول العالم تقدر الألعاب الفردية وتولى لها اهتماما كبيرا إلا مصر ، مشيرا إلى أن التليفزيون المصرى لم يقم للأسف بنقل فعاليات دور البحر المتوسط ولا ينقل إلا مباريات كرة القدم فقط، جاء ذلك ردا على تجاهل بعثة مصر بعد حصدها 23 ميدالية من بينها 7 ذهب في دورة ألعاب البحر المتوسط.وأكد البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ميزانية الألعاب الفردية تصل إلى قروش ، مما يدل على عدم اهتمام الدولة بهذه الألعاب والتى يحصد فيها لاعبونا العديد من الميداليات ويرفعون فى الدورات العالمية اسم مصر عاليا بين كل دول العالم.وطالب عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان الدولة بضرورة رصد ميزانية لملاعبنا فى الألعاب الفردية و للإعلام ، بهدف الإهتمام بشكل أكبر بهذه الألعاب الفردية ، مشيرا إلى أنه كنائب سيقوم بشكل شخصى بالمطالبة بتوسيع مركز شباب المعصرة لكى يضم ألعابا فردية مثل الملاكمة والسباحة.