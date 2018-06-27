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ديني

لماذا الخلاف بين المذاهب الإسلامية؟ أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:36 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المذاهب طرق مختلفة لفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن المذاهب مأخوذة من كلام النبي، وكل المذاهب كلامها بأحكام مدللة، والخلاف بين المذاهب في كيفية فهم حديث الرسول، وكلها تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع: هذه المذاهب هي بمثابة مدارس لفهم الكتاب والسنة ، وأئمتها اجتهدوا للوصول إلى الأحكام التي يرون أنها أقرب إلى الكتاب والسنة .

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