تنفيذ "شقق إسكان اجتماعى" فى العاصمة الجديدة قريبا

قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إنه جارى حاليا دراسة تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن العاصمة مثل أى موقع فى مصر ستستوعب كافة شرائح الدخل من المواطنين لذا من الضرورى أن تشهد تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل.



وتابعت، أن الفترة المقبلة ستشهد التنسيق لتحديد موقع أو أكثر بالعاصمة الجديدة لهذا الغرض، مؤكدة أن الموضوع قيد الدراسة التى ستنتهى قريبا تمهيدا لبدء التنفيذ.



يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعى يشهد معدلات متقدمة للتنفيذ خلال العامين الأخيرين، ومن المتوقع أن يصل عدد الوحدات المنفذة بالكامل إلى 500 ألف "شقة" نهاية العام الجارى فى ديسمبر 2018، بينما تم إنهاء نحو 350 ألف وحدة سكنية بالفعل حتى الشهر الجارى ويوجد أكثر من 250 ألف وحدة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة.

