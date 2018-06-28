%85 نسبة إنجازات الحي السكني الثالث بالعاصمة الجديدة

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحى السكنى الثالث بالعاصمة الجديدة "R3" تبلغ مساحته نحو 1000 فدان تقريبًا.





وأوضح رئيس جهاز العاصمة الجديدة لــــ"صدى البلد"، أن الحى السكنى يحتوي على 8 مجاورات بـ699 عمارة سكنية، بـ19992 وحدة سكنية وكذا 485 مبنى بـ952 وحدة فيلات، وتاون هاوس.





ويحتوي بداخله أيضًا على 64 عمارة استخدام مختلط، و9 عمارات بإسكان الواحة الخضراء، والتي بدورها تحتوي الخدمات المركزية للحي، وباجمالي عدد الوحدات 23064 وحدة سكنية وتجارية، وجارٍ حاليًا مرحلة التشطيبات بالمرحلة الأولي للعمارات بنِسَب إنجاز تتراوح من 80% إلي 85% تقريبًا، كما تجرى أيضًا مرحلة التشطيبات بالمرحلة الأولي من منطقة الفيلات بنِسَب إنجاز تعدت 60%.





وأضاف "عبدالمقصود"، أنه تم حاليًا أعمال الهيكل الخرساني لعمارات الاستخدام المختلط، والتي تشمل أماكن تجارية وإدارية وسكنية بقلب الحي السكني، كما تم تخصيص الأرض لعدد من المدارس الخاصة وعدد من المساجد، وتجرى أعمال الحفر لمبني مجمع مطاعم Food Court بالحي السكني الثالث بالواحة الخضراء.