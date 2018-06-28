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حوادث

الشيخ وشلال وخضري أعضاء بالمجلس الخاص بمجلس الدولة

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:23 ص
مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
محمد على
أكدت مصادر مطلعة بمجلس الدولة أن قضاة مجلس الدولة سيعقدون جمعيتهم العمومية للإعلان عن تشكيل المجلس الخاص (اعلى سلطة ادارية) بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس وعضوية المستشار بخيت اسماعيل النائب الاول لرئيس المجلس.

وأضافت المصادر أن المجلس الخاص سينضم له المستشارون يسرى الشيخ، وحسن شلال، ويحيى خضرى نواب رئيس المجلس بديل القضاة يحيى دكرورى رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع واحمد ابو النجا رئيس المحكمة الادارية والتاديبية وفايز حنين رئيس هيئة المفوضين وذلك لبلوغهم سن التقاعد فى 30 يونيو الحالى .

وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة إنه تم تأجيل انعقاد عمومية مستشارى مجلس الدولة، لترقية نواب ووكلاء المجلس ليوم الاثنين المقبل، وسيتم إبلاغ المستشارين بالموعد بدلًا من الأحد باعتباره إجازة رسمية أعلن عنها مجلس الوزراء أول أمس.

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