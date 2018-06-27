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الإنتاج الحربي: ندقق بيانات 80 مليون مواطن يصرفون الخبز.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورا المري
قال اللواء مهندس مصطفى الصادق رئيس مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، إن المركز في الفترة الأخيرة ساهم في معظم المشاريع القومية الخاصة بالدولة، مُشيرا إلى أن المركز تعامل في تعداد السكان وتم توفير 2500 داعم فني، وأيضا في الحيازات الزراعية توفير 1000 مدقق بيانات يعملون في سلسلة تتبع الأدوية التي سيكون تطبقها مفيد للدولة.

وأضاف مصطفى الصادق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، إلى أن المركز يعمل على منظومة التموين والخبز منذ عام ونصف، مُشيرا إلى أنه تم البدء في تدقيق البيانات لـ 68 مليون مواطن يصرفون تموين و80 مليون يصرفون خبز.

وأشار إلى وصلنا إلى تدقيق 17 مليون بطاقة سليمة من أصل 22 مليون بطاقة، من المنتظر خلال الأيام المقبلة تدقيق 5 مليون بطاقة، مُشيرا إلى أن هناك شكاوى من المواطنين، ولكنه تم ميكنة المنظومة لعلاج المشكلات.

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