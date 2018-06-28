أبو العزم يدعو دكروري لعمومية مجلس الدولة الإثنين المقبل

وجه المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، دعوة إلى المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول، لحضور جلسة الجمعية العمومية الإثنين المقبل للنظر فى ترقية قضاة مجلس الدولة.



الجدير بالذكر ان المستشار يحيى دكرورى سيبلغ السن القانونى للمعاش فى 30 يونيو المقبل وسيترك رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .



كما يخرج من المجلس الخاص المستشار فايز شكرى حنين، رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والمستشار أحمد أبوالنجا رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، لبلوغهم سن التقاعد "المعاش"فى 30 يونيو الجارى.