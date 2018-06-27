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أخبار البلد

بسام راضي: الصين تشيد أطول برج في مصر وأفريقيا بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:18 م
صدى البلد
أش أ
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشركات الصينية تمارس نشاطًا كبيرًا في مصر، وتشارك في إقامة المشروعات التنموية المتعددة التي تقوم مصر بتنفيذها، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تشييد أطول برج في مصر والقارة الأفريقية فيها بخبرة صينية.

وقال السفير بسام راضي، في مداخلة هاتفية مع راديو 9090، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الأربعاء عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق له، في إطار تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون المشترك بين مصر والصين واجتذاب مزيد من الاستثمارات الصينية للعمل في السوق المصرية، وإقامة المشروعات المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن العلاقات المصرية الصينية تطورت كثيرا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة الصينية بعد أن نجحت الصين في التغلب على كثير من التحديات التي تواجهها، خاصة وأن هناك ظروفا مشابهة بين المجتمعين الصيني والمصري مثل الزيادة السكانية ومشكلات تحقيق التنمية لجميع المواطنين.

وقال إن الصين نجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة، ومن هنا تسعى مصر إلى الاستفادة من التجربة الصينية وزيادة التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات ونقل التكنولوجيا.

وأضاف السفير بسام راضي أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامج طموح في الإصلاح التعليمي والصحي والإداري، خاصة بعد أن تم تحقيق الاستقرار وبناء الدولة خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي، وهناك برنامج للتوسع في المدارس اليابانية ومدارس النيل المتطورة ووضع مناهج دراسية لا تعتمد على الحفظ وتلقين المعلومات وإنما على تشجيع الطالب على الإبداع والإبتكار.

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