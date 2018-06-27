ضبط 110 عبوات لعلاج السرطان مع راكب بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب عبوات أدوية تستخدم في علاج السرطان أخفاها راكب مصري لدى عودته من الهند داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل المستشفيات وتحقيق مكاسب مالية.



كان قد اشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية في الراكب أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من الهند، وبصحبته حقائبه المكونة من حقيبة كبيرة الحجم، واثنين هاندباج محاولا الخروج من الصالة الخضراء، حيث تلاحظ كثرة تردده.



عرض الأمر على مدير الجمرك الذي كلف رئيس القسم بالصالة الخضراء بتفتيش أمتعة الراكب بدقة، حيث عثر معه على 110 زجاجات من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان مخبأة بجيوب البنطلونات، وداخل أمتعته.



وأمر مدير جمارك مبنى 2 بالمطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.