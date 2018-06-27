احتفالية الوفاء والتكريم للسكرتير العام لمحافظة الدقهلية لبلوغه السن القانونية

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، ان العمل التنفيذي بكافة قطاعاته ومستوياته الخدمية والإدارية بنطاق المحافظة يسير وفق منظومة متكاملة كيد واحدة بخمسة أصابع لا يمكن انفصالهم عن بعضهم يجمعهم الحب والاحترام والثقة المتبادلة مما كان له الاثر الكبير في تحقيق الانجازات المتعددة في كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق وعلى مستوى كافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء تحسينا لمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الدقهلية.



جاءت تصريحات الشعراوي، خلال احتفالية الوفاء والتكريم التي اقامتها المحافظة من خلال الادارة العامة للتنمية البشرية لتكريم اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لبلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصباح عيد، المستشار القانوني للمحافظة، وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مديرو العموم ومديري الإدارات بالمحافظة، عدد كبير من نواب البرلمان بالمحافظة، العاملين بإدارات المحافظة.



وأكد المحافظ، في كلمته التي القاها بهذه المناسبة على ان الدقهلية تعتز بأبنائها القيادات التي ادت واجبها في العمل على اكمل وجه وبكامل الجدية والاقتدار خلال فترة العمل بالدقهلية، معبرًا عن سعادته وامتنانه للدور للكبير الذى قام به شلتوت في الفترة الماضية خلال فترة عمله سكرتيرًا عامًا للمحافظة في جميع أوجه ومجالات العمل التنفيذي والتي كان لها الاثر الكبير في سرعه انهاء العديد من الإجراءات الخاصة بنشاط العمل التنفيذي ساهمت في تنفيذ انجازات كبيرة ومشروعات جديدة اضيفت الى قائمة انجازات محافظة الدقهلية.



وأضاف محافظ الدقهلية، شخصية السكرتير العام تتميز بالأمانة والنزاهة والصدق والفهم العميق لجميع شئون العمل بالإدارة المحلية بخبرته الشاملة والدقيقة التي ساهمت في اتخاذ القرارات الصائبة في صالح الجميع، قائلًا أن ما شاهده في تلك الاحتفالية يعد تظاهرة حب ووفاء لهذه الشخصية النادرة التي حظيت بحب جميع من تعامل معه.



ووجه الشعراوي، الشكر والتقدير لشلتوت ولجميع أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان المشاركين في الاحتفالية على مجهوداتهم المبذولة من أجل خدمة مواطني الدقهلية.



وسلم المحافظ، السكرتير العام، شهادة شكر وتقدير بهذه المناسبة على جهوده المخلصة وعطائه المتميز وعمله الدؤوب فضلا عن أخلاقه الراقية خلال فترة عمله بالمحافظة مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح، كما سلمة محافظ الدقهلية، درع المحافظة تقديرا وعرفانا ووفاءً.

