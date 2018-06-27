ضبط 632 بطاقة تموينية و11 ألف لتر سولار في حملة تموينية بالبحيرة.. صور

شن رجال الإدارة التموينية بإيتاى البارود برئاسة المهندس أحمد فكرى سمك، حملة للرقابة على الاسواق ومحطات تموين السيارات والمخابز المدعمة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزراة التموين والتجارة الداخلية.



أسفرت الحملة عن ضبط : (632) بطاقة تموينية وماكينة صرف الخبز بداخل محل بقالة قام صاحب مخبز فى استخدام وصرف البطاقات التموينية فى الخفاء للاستيلاء على مستحقات المواطنين بالاضافة الى ضبط صاحبة محطة وقود قامت بتجميع (11000) لتر سولار لبيعها فى السوق السوداء.



وتمكنت الحملة من ضبط مستودع غاز لبيعه اسطوانات غاز بأزيد من السعر المقرر، وصاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى (21) شيكارة دقيق بلدى مدعم كما تم ضبط صاحبي مخبزين لقيامهما بتجميع (9) شكاير دقيق بلدى لبيعها فى السوق السوداء وازالة بعض جدران المخبز بدون اتخاذ الاجراءات القانونية واعلام الجهات الرسمية المختصة بذالك..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.