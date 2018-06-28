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برلمان

طلب إحاطة لوزير الرياضة لتخصيص قناة للألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:17 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
معتز الخصوصى
قال النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام؛ لتخصيص قناة للألعاب الرياضية بخلاف كرة القدم، خاصة وأن التليفزيون المصري ينقل مباريات كرة القدم فقط ولا يهتم بنقل الألعاب الأخرى.

وأكد "البلتاجى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بشأن تخصيص قناة للألعاب الرياضية الأخرى بخلاف كرة القدم، ولكن لم يولِ اهتمامًا بشأن هذا الموضوع.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن سبب مطالبته بإنشاء هذه القناة هو أن يكون هناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالألعاب الفردية، خاصة وأن مصر حصدت فى دورة ألعاب البحر المتوسط 23 ميدالية من بينها 7 ميداليات ذهبية.

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