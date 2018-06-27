4 طرق طبيعية للقضاء على رائحة الحذاء والقدم الكريهة

لا تعلمى ما يجب القيام به للتخلص من مشكلة رائحة القدم الكريهة التي تسبب لك الكثير من المشكلات الصحية، ومللت من استخدام الطرق التقليدية التي لا تجلب لك نتيجة مرضية فى كثير من الأحيان.



فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من الطرق الفعالة للقضاء على رائحة القدم الكريهة بدون حاجة إلى استخدام الطرق التقليدية التي تجلب لك نتيجة غير مرضية فى كثير من الأحيان وتتمثل أهم تلك الطرق فى الآتي:



- استخدام عبوات الشاي بعد استخدامها من خلال وضعها فى الحذاء.

- وضع أوراق النعناع فى الحذاء.

- وضع بيكربونات الصوديوم فى الحذاء.

- وضع شرائح من الليمون فى الحذاء.