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أخبار العالم

السجن 22 عاماً لمخطط الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:20 م
مقتل السفير الأمريكي
مقتل السفير الأمريكي في بنغازي عام 2012
أحمد محرم
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلًا عن وزارة العدل الأمريكية بأن محكمة قضت بالسجن لمدة 22 عامًا على مخطط الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012، والذي أسفر عن مصرع السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر الماضي عن إلقاء القبض على مشتبه به يُدعى مصطفى الإمام، متهم بالضلوع في الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي.

وكانت القنصلية الأمريكية في بنغازي تعرضت لهجوم مسلح في 11 سبتمبر 2012، أدى إلى مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وإداري المعلومات الخارجية شون سميث وموظف الأمن الأمريكي الخاص جلين دوهرتي، وعشرة من رجال الشرطة الليبية.

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