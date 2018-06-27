تعليق ناري من البرلمان على مؤتمر اتحاد الكرة.. فيديو

قال المتحدث الإعلامي بمجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، إن كرة القدم هى اللعبة الشعبية الأولى فى جميع الدول الأوروبية والعربية وليست فى مصر فقط، موضحًا أن بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط ظلمت لأنها تتم فى نفس التوقيت التى يتم فيها كأس العالم بروسيا.





وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة فى مصر» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية نهاوند سرى، أن مصر لديها عدم الاهتمام بالألعاب الفردية بشكل العام، والجميع فى مصر لا يعرف أسماء اللاعبين التي تحصل على ميداليات ذهبية لمصر، مؤكدا أن الاهتمام يكون بكرة القدم.





وكشف ان مؤتمر اتحاد الكرة اليوم نموذج للفشل، لأن رئيس الاتحاد يتباهى بالهزيمة التى حدثت فى كأس العالم وخروج منتخب مصر من البطولة بدون نقطة وهزيمة فى ثلاث مباريات وأوضح أن رئيس الاتحاد قام بالإجابة عن أسئلة ليس لها علاقة بالهزيمة.



