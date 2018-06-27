ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعليق ناري من البرلمان على مؤتمر اتحاد الكرة.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:36 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله
البهى عمرو
قال المتحدث الإعلامي بمجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، إن كرة القدم هى اللعبة الشعبية الأولى فى جميع الدول الأوروبية والعربية وليست فى مصر فقط، موضحًا أن بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط ظلمت لأنها تتم فى نفس التوقيت التى يتم فيها كأس العالم بروسيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة فى مصر» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية نهاوند سرى، أن مصر لديها عدم الاهتمام بالألعاب الفردية بشكل العام، والجميع فى مصر لا يعرف أسماء اللاعبين التي تحصل على ميداليات ذهبية لمصر، مؤكدا أن الاهتمام يكون بكرة القدم.

وكشف ان مؤتمر اتحاد الكرة اليوم نموذج للفشل، لأن رئيس الاتحاد يتباهى بالهزيمة التى حدثت فى كأس العالم وخروج منتخب مصر من البطولة بدون نقطة وهزيمة فى ثلاث مباريات وأوضح أن رئيس الاتحاد قام بالإجابة عن أسئلة ليس لها علاقة بالهزيمة.

وأعرب متحدث البرلمان عن حزنه لما يحدث فى مصر بخصوص كرة القدم، وأشار إلى أن الجميع ينتظر التحقيق الذى سيتم فى هذا الموضوع، وأكد أن هناك طلبات إحاطة ستتقدم من المجلس.

ترشيحاتنا

هاني أبو ريدة يكشف أسباب اختيار معسكر المنتخب فى جروزني

أول تعليق من سعد سمير بعد واقعة كهربا: مفيش لا تحقيق ولا عقوبة

مرتضى منصور يكشف ألاعيب طارق حامد للجماهير

إحباط محاولة انفجار أسطوانة غاز وزجاجات بنزين بجوار قصر ثقافة الفيوم

لعنة خروج حامل اللقب المبكر تضرب ألمانيا في المونديال.. فيديو

سعد سمير يعلق على واقعة دخول الفنانين معسكر المنتخب بروسيا

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام جنرال بارز لسبب صادم

روخو يكشف كلمات ميسي بين شوطي مواجهة نيجيريا

رئيس قرعة إسكان المهندسين يزف بشرى حول مشروع أكتوبر

مجدي عبدالغني : أنا مش حرامي وقرار أبوريدة خطأ.. فيديو

ذعر في البرازيل بعد إصابة مارسيلو ونزول فليبي لويس.. صور

ادعم محمد صلاح..الفرعون المصري ينافس رونالدو في FIFA2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان والد الفنان محمد فهيم في غياب النجوم.. صور

أبو ريدة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لنا وللمنتخب.. مقر الإقامة تم اختياره قبل قرعة المونديال.. ونبحث عن مدير فني جديد.. صور

تدريب 1500 طبيب على عمليات القسطرة في مؤتمر أمراض القلب

شاهد..«الجمال الشرقي» ينافس مشجعات أوروبا في كأس العالم

ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

فيديو

أحمد موسى: تقرير الأهرام حول كوارث المنتخب يتطلب تحقيقا فوريا.. فيديو
تعليق ناري من البرلمان على مؤتمر اتحاد الكرة.. فيديو
الحكومة: رفع مستوى معيشة المواطن أبرز تكليفات الرئيس .. فيديو
سياسي سوري: المجتمع الدولي مقصر فى التعاطى مع الأزمة السورية
صلاح حسب الله: شجاعة السيسي لإصلاح الدولة انتقلت للبرلمان..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟