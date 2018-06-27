الحكومة: رفع مستوى معيشة المواطن أبرز تكليفات الرئيس .. فيديو

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش برنامج الحكومة المنتظر أن يقدم إلى البرلمان خلال الأيام القادمة، مضيفًا أنه تم مناقشة موضوعات كثيرة منها توفير السلع والصحة وخدمات أخرى.



وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية نهاوند سرى، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وجه الشكر للمواطن المصرى لتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادى، وأوضح أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة أن يرى المواطن المصرى خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية فى الإصلاح الاقتصادى وجنى ثمار برنامج الإصلاح خلال الفترة المقبلة



وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحسن واضح فى عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين من النظافة والمرور والتواجد الشرطى المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة فى المستشفيات، وتوفير سلع بأسعار وكميات مناسبة فى الأسواق.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن برنامج الحكومة يقوم على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية بالصحة والتعليم، وتتفيذ التكليفات الرئاسية الواردة في خطاب تكليف الحكومة الجديدة المتمثلة في حماية الأمن القومي، بناء المواطن، تحقيق تنمية اقتصادية، رفع كفاءة الجهاز الحكومي، رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري بشكل عام.