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برلمان

طلب إحاطة لوزير الرياضة لإنشاء مركز إعداد بطل أوليمبي في كل محافظة

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:14 ص
فريدة عثمان ومحمد
فريدة عثمان ومحمد ايهاب
معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة؛ بهدف إنشاء مركز إعداد بطل أوليمبي في كل محافظة على مستوى محافظات مصر.

وأكد "البطيخى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل محافظة بها إستاد وصالة مغطاة وحمام سباحة يجب أن نهتم فيها بالألعاب الفردية، وأن نوفر للأبطال الأوليمبيين كل الإمكانيات حتى يستطيعوا أن يحصدوا الميداليات، كما حدث بعد حصد بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط لـ23 ميدالية من بينها 7 ميداليات ذهبية.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أننا فى حاجة إلى دعم الألعاب الفردية بشكل كبير، بحيث يكون لدينا مركز إعداد بطل أوليمبى قوى فى 5 ألعاب رئيسية فى مصر ننافس عليها فى الدورات الأوليمبية وهى رفع الأثقال والتايكندو والمصارعة والجودو والملاكمة وسلاح الشيش.

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