Google يسرق الأضواء من موقع الصور Pinterest

يجري محرك البحث الأمريكي الأول عالميًا "جوجل" تحسينات على آليته الخاصة بالبحث عن الصور، ليكون شبيهًا بموقع الصور المعروف Pinterest.





وبحسب "سبوتنك"، يختبر جوجل مظهرًا جديدًا لطريقة البحث عن الصور من خلاله، لترتيب الصور بمحاذاة عمودية بدلاً من أفقية، ما يجعل ظهور نتائج البحث أشبه بالشكل الذي يعرضه موقع "بينترست".





وتتم كتابة تحت كل صورة توصيفا صغيرا لها، يشمل تعليقا مقتضبا، بالإضافة إلى تحديد نوعها، ما إذا كانت "صورة" أم "فيديو".



