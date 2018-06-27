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منوعات

Google يسرق الأضواء من موقع الصور Pinterest

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:28 م
صدى البلد
وكالات
يجري محرك البحث الأمريكي الأول عالميًا "جوجل" تحسينات على آليته الخاصة بالبحث عن الصور، ليكون شبيهًا بموقع الصور المعروف Pinterest.

وبحسب "سبوتنك"، يختبر جوجل مظهرًا جديدًا لطريقة البحث عن الصور من خلاله، لترتيب الصور بمحاذاة عمودية بدلاً من أفقية، ما يجعل ظهور نتائج البحث أشبه بالشكل الذي يعرضه موقع "بينترست".

وتتم كتابة تحت كل صورة توصيفا صغيرا لها، يشمل تعليقا مقتضبا، بالإضافة إلى تحديد نوعها، ما إذا كانت "صورة" أم "فيديو".

وبعد النقر على أي صورة في التصميم الجديد، يمكن للباحث الحصول على معلومات ديناميكية عنها، فعلى سبيل المثال إذا كانت الصورة المختارة لمنتج ما، وأن الموقع الذي يعرضه للبيع متعاقد مع "غوغل شوبنغ" من أجل تحميل منتجاته عليه، فإن "غوغل" سيعرض لك سعره المتاح للشراء، مع إعلامك بتوافره أم لا.
Google يسرق الأضواء من موقع الصور Pinterest

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