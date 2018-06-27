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ديني

بالفيديو.. خالد الجندى: أبحاث شباب جامعة الأزهر تساعد على تجديد الخطاب الديني

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:38 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك رسالة دكتوراه تم مناقشتها فى جامعة الأزهر تحمل عنوان "الحكم بين حكمين"، تحسم جميع الجدليات الفقهية الموجودة على الساحة، أثبتت أمرا خطيرا فى الفقه الإسلامى، إن هناك بديل ثالث فى الآراء الفقهية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "داخل الأزهر يوجد تخصصات، زمن أن يكون عالم الأزهر عالمًا في كل المجالات انتهى.. العالم الكشكول الذي يستطيع التحدث في كل التخصصات انتهى، وكل واحد ليه تخصص في الأزهر".

وأشار إلى أن أبحاث الشباب بجامعة الأزهر تساعد على تجديد الخطاب الديني والتخلص من الإرهاب، موضحًا: "لدينا شباب باحثين لديهم الحل، ويجب أن نجمع بين الآراء الفقهية، وساعتها هنلاقي الدنيا بتتفك، لما نعرف البديل الثالث".

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