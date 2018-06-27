أحمد موسى: تقرير الأهرام حول كوارث المنتخب يتطلب تحقيقا فوريا.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما نشر في صحيفة الأهرام اليوم حول ما حدث في معسكر المنتخب المصري في روسيا يتطلب تحقيقاً فورياً حول تلك الوقائع، مشيدًا بما كتبه الكاتب الصحفي محمود صبري الصحفي بالأهرام خلال تغطيته لمباريات المنتخب في روسيا.





وأضاف "موسى" في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد» أن ما نشر في الأهرام يتطلب تحقيقاً عاجلاً، مشيرًا إلى أن تقرير الأهرام يشير إلى أن اتحاد الكرة يتحمل المسئولية الكبيرة تجاه ما حدث في روسيا لأنه غض الطرف تجاه تصرفات الجهاز الفني، وسط تراجع مستوى بعض اللاعبين والعمل على اختزال المنتخب في شخص النجم المصري محمد صلاح مما أحبط زملاءه في المنتخب.



