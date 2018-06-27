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أحمد موسى: تقرير الأهرام حول كوارث المنتخب يتطلب تحقيقا فوريا.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:39 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد الصاحى
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما نشر في صحيفة الأهرام اليوم حول ما حدث في معسكر المنتخب المصري في روسيا يتطلب تحقيقاً فورياً حول تلك الوقائع، مشيدًا بما كتبه الكاتب الصحفي محمود صبري الصحفي بالأهرام خلال تغطيته لمباريات المنتخب في روسيا.

وأضاف "موسى" في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد» أن ما نشر في الأهرام يتطلب تحقيقاً عاجلاً، مشيرًا إلى أن تقرير الأهرام يشير إلى أن اتحاد الكرة يتحمل المسئولية الكبيرة تجاه ما حدث في روسيا لأنه غض الطرف تجاه تصرفات الجهاز الفني، وسط تراجع مستوى بعض اللاعبين والعمل على اختزال المنتخب في شخص النجم المصري محمد صلاح مما أحبط زملاءه في المنتخب.

وأوضح موسى أن المدير الفني للمنتخب المصري في روسيا هيكتور كوبر كان يعقد كل آماله على النجم المصري العالمي محمد صلاح فقط ولم يضع أي خطط بديلة، مشيرًا إلى أن اتحاد كرة القدم اكتشف بمحض المصادفة أن جميع لاعبي المنتخب تحولوا إلى إعلاميين ونجوم شاشة وهو ما يوجب على الاتحاد أن يتقدم باستقالته.

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