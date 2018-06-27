القابضة لمياه الشرب تقبل دفعة من طلاب الشهادة الإعدادية بمدارسها

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ( مسطرد) والبحيرة وبني سويف والمنوفية وذلك لقواعد القبول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .



من جانبه صرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية عن شروط الالتحاق بالمدارس وهي ألا يزيد السن في أول اكتوبر القادم عن 18 عاما واجتياز اختبارات القدرات وان يكون الطالب حاصل على مجموع 250 درجة كحد أدنى وتكون الأولوية للأعلى في مجموع الدرجات لكل محافظة على حدة.



كما أوضح أنه سيتم توزيع المقبولين جغرافيا طبقا لما هو معلن بالمدارس مشيرا أن المستندات المطلوبة في التقديم هي" ملف التقديم وصورة استمارة النجاح وصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الوالد والوالدة و اصل فاتورة كهرباء للمنزل حديثا و شهادة طبية " باطنة ‘ رمد ‘ عظام ‘ قلب " من مستشفى حكومي معتمدة ومختومة و تسلم المستندات بمقر اقرب محافظة تابع لها المتقدم ابتداء من 1 /7 / 2018.

