كأس العالم يؤثر على معدلات الولادة الروسية

توقع الخبراء أن يؤثر كأس العالم في معدلات الولادة الروسية، حيث تواجه البلاد منذ فترة تحديات كبيرة في تحقيق معدلات طبيعية في الولادة.



وبحسب "سبوتنك"، يقول البعض إن بهجة الأجواء الاحتفالات أثناء المونديال تنتقل تلقائيا إلى الحياة الزوجية، وخير دليل على تأثير المونديال والفرح، الذي يعم على شوارع المدن المستضيفة هو مونديال 1966 في بريطانيا.



عندما فاز المنتخب البريطاني آنذاك في البطولة، وقفزت معدلات الولادة بشكل كبيرة بعد الأشهر من تنظيم كأس العالم لكرة القدم في بلد الضباب.



لكن أبرز إثباتات على ذلك هي البيانات الألمانية، التي أشارت إلى قفزة في معدلات الولادة في ألمانيا بنسبة 15% بعد مرور تسعة أشهر من مونديال 2006، ورغم أن المنتخب الألماني، احتل في تلك البطولة المرتبة الثالثة فقط ساهمت البطولة في ظهور البهجة والنشوة في المجتمع الألماني.



كما شهدت البرازيل قفزة في معدلات الولادة بعد مونديال 2014، وذلك رغم الخسارة الثقيلة أمام المنتخب الألماني بنتيجة سبع أهداف مقابل هدف واحد.



وأفادت بيانات مكتب الإحصاء البرازيلي، بارتفاع عدد الولادات في شهر مارس/آذار 2015 مقارنة مع العام، الذي سبقه بنسبة 7%، ويدرس حاليا الخبراء الروس مدى تأثير استضافة المونديال في معدلات الولادة.