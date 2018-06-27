غاز مصر يقود بورصة إسرائيل للخسارة ويثير غضب أردوغان.. صحف تل أبيب: تهافت دولي على الحقول المصرية

هبوط جماعي لأسهم شركات الطاقة الإسرائيلية

هاآرتس: مخاوف إسرائيلية من انعكاس الغاز المصري على الصادرات

مصر توعدت تركيا في حالة المساس بحقول الغاز





تصدّرت الصحف الإسرائيلية، الأربعاء، أنباء الهبوط الجماعي التى شهدته بورصة تل أبيب للعديد من شركات الطاقة الإسرائيلية بعد نشر الإعلام المصري تقارير عن اقتراب شركة إيني الإيطالية الإعلان عن اكتشاف حقل غاز طبيعي بمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.





وكانت مصر قد استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تتحول إلى لاعب إقليمي في مجال الغاز الطبيعي عقب الكشف عن حقل ظهر العملاق الذي يعد أكبر حقول الغاز المكتشفة أخيرًا في منطقة شرق البحر المتوسط ما أربك حسابات العديد من الدول المطلة على البحر الأبيض ومنها إسرائيل وتركيا التى حاولت أن تعرقل خطط مصر بالاستفادة من حقها المشروع في الغاز المكتشف بإعلانها عدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.





وقال أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو بقوله إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص "لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة"، وحذّر من أي محاولة لـ"المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة،" مؤكدا أن القاهرة تعتبر ذلك "أمرا مرفوضا وسيتم التصدي له".





وفي إسرائيل، ذكرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، الأربعاء، أن بورصة تل أبيب شهدت انخفاضا لأسهم عدة شركات الإسرائيلية بعد نشر الإعلام المصري تقارير عن اقتراب شركة إيني الإيطالية الإعلان عن اكتشاف حقل غاز طبيعي بمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.





ووفقا للصحيفة، سجلت أسهم عدة شركات إسرائيلية انخفاضا بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 3 و4 % بسبب أن الحقل الجديد سيكون أكبر بثلاث مرات من حقل ظهر العملاق، وأكبر خمس مرات من حقل ليفياتان الإسرائيلي وأكثر من عشرة أضعاف حقل تمار الإسرائيلي.





ولفتت الصحيفة إلى أن وزير البترول السابق أسامة كمال قال في تصريحات سابقة لوكالة بلومبرج الأمريكية إن هناك المزيد من الاكتشافات نأمل أن يتم الإعلان عن مثل هذه الأنباء العظيمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير البترول في غضون أيام قليلة.





وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الإعلان الرسمي عن اكتشاف حقل ظهر في عام 2015 صنع تاريخا لمصر حيث حولت لموقع جديد في مجال الغاز الطبيعي خلال عامين ونصف العام كما أنها تمتلك محطات تسييل الغاز في دمياط وأدكو، وأن مثل هذا الاكتشاف يساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق رؤيته في جعل مصر قوة إقليمية في مجال الطاقة.





وقالت صحيفة صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن هناك اهتماماً دولياً كبيراً بالغاز المصري، وأن هناك دول تتهافت لتطويره، حيث تمتلك شركة إيني الإيطالية 50% من حقل الجديد، كما تمتلك بريتيش بتروليوم البريطانية نحو 10% من الحقل، بينما تمتلك روسنفط الروسية نحو 30% منه، وتمتلك شركة مبادلة نحو 10% منه، وأوضحت الصحيفة أن هذا الاهتمام أثار قلقا لدى المسؤولين الإسرائيليين من أن تطوير الحقل قد يعيق خطط الشركات الإسرائيلية لتصدير الغاز المستخرج من تمارا وليفياثان.



