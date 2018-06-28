برغش: على مصر التوسع في زراعة النخيل عالي الإنتاج

أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح، أن الهيئة الهندسية للقوات اخترعت آلة في وقت سابق لاكتشاف آفة سوسة النخيل لتحديد المرض وطرق العلاج، مؤكدا أن النخيل من أهم مصادر الطاقة والعناية به ضرورية.
وأضاف "برغش"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يتعين على مصر التوسع فى زراعة النخيل الذي تعطي إنتاجًا غزيرًا من التمر.
وتابع الفلاح الفصيح: "على وزارة الزراعة توفير الأدوية والمبيدات اللازمة لمكافحة آفة سوسة النخيل"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتم محاربة تلك الآفة لإنقاذ النخيل والتمور فى مصر.
يذكر أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح يترأس اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والتي تشمل اجتماع المجلس التنفيذي للمركز واجتماع الجمعية العمومية، مشيرين إلى أن سوسة النخيل تشكل تهديدا خطيرا لخطة العرب في النهوض بالصادرات العربية من التمور المطلوبة في الأسواق الدولية.