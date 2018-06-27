مستشار شيخ الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر

نعى المستشار محمد عبد السلام ، مستشار شيخ الأزهر ، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم الأربعاء .



وقال عبد السلام ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " سيدي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حفظه الله ورعاه:‏ البقاء لله في وفاة شقيقتكم الكبري ولله ما أخذ وله ما أبقي وكل شئ عنده بأجل مسمى".



وأضاف عبد السلام: "مع خالص العزاء ، وصادق الدعاء بأن يبقيك الله سندا وذخرا للإسلام والمسلمين " .



