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ديني

مستشار شيخ الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:39 م
صدى البلد
محمد شحتة
نعى المستشار محمد عبد السلام ، مستشار شيخ الأزهر ، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم الأربعاء .

وقال عبد السلام ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " سيدي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حفظه الله ورعاه:‏ البقاء لله في وفاة شقيقتكم الكبري ولله ما أخذ وله ما أبقي وكل شئ عنده بأجل مسمى".

وأضاف عبد السلام: "مع خالص العزاء ، وصادق الدعاء بأن يبقيك الله سندا وذخرا للإسلام والمسلمين " .

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