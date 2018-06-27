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محافظات

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:51 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أصيب عاملان اليوم أثناء قيامهما بعمل ترميمات بأحد المنازل بقرية فيديمين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم عقب سقوط بعض حوائط وسقف الدور الثانى بالمنزل المكون من ثلاثة طوابق وتسبب الانهيار في تصدع بعض المنازل المجاورة.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من المحاسب محمد فوزي الهواري رئيس الوحدة المحلية، لقرية فيديمين، يفيد بانهيار منزل يمتلكه عيسي لطف الله، مكون من طابقين، وبه معمل تصنيع جبنه بالطابق الأرضي، وقد تسبب في إصابة 2 من العمال وتم نقلهم الي مستشفي الفيوم العام للعلاج.

وتمكنت إدارة الحماية المدنية من إخلاء المنازل المتأثرة بالانهيار، وتتولي لجنة من قسم الهندسة والإشغالات ومسئول الرخص بالوحدة المحلية، إعداد تقرير عن مدى صلابة المنازل لإعادة السكان إليها من جديد

انتقل إلي مكان الانهيار العميد أشرف عبد السميع مأمور مركز شرطة سنورس والأستاذ عيد الحداد مساعد رئيس الوحدة المحلية.

وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور
إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور
إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور
إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

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