حضرى براونيز الشوكولاتة للشيف نجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة تحضير براونيز الشوكولاتة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

المقادير

كوب دقيق

كوب إلا ربع زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

كوب سكر بودرة

كوب كاكاو

4 بيضة

كوب شوكولاتة خام مبشورة

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

فول سودانى مجروش

طريقة التحضير

* يخلط السكر البودرة مع الزبدة

* يضاف الزيت ثم البيض والفانيليا ويقلب كل الخليط

* يضاف الكاكاو والبيكنج بودر والدقيق والشكولاتة المبشورة ويقلب كل الخليط

* يفرد الخليط على ورق زبدة فى صينية مستطيلة

* يمكن إضاف الفول السودانى المجروش على الوجه

* توضع فى الفرن حتى تمام النضج

* تترك لتبرد ثم تقطع وتقدم



