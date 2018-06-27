حضرى براونيز الشوكولاتة للشيف نجلاء الشرشابى
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:31 م
نقدم لكم طريقة تحضير براونيز الشوكولاتة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
المقادير
كوب دقيق
كوب إلا ربع زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت
كوب سكر بودرة
كوب كاكاو
4 بيضة
كوب شوكولاتة خام مبشورة
½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
فول سودانى مجروش
طريقة التحضير
* يخلط السكر البودرة مع الزبدة
* يضاف الزيت ثم البيض والفانيليا ويقلب كل الخليط
* يضاف الكاكاو والبيكنج بودر والدقيق والشكولاتة المبشورة ويقلب كل الخليط
* يفرد الخليط على ورق زبدة فى صينية مستطيلة
* يمكن إضاف الفول السودانى المجروش على الوجه
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج
* تترك لتبرد ثم تقطع وتقدم