نواب البرلمان في ذكرى 30 يونيو: حمت الشعب المصري من خطر الإرهاب والتطرف.. عبدالعال: تصدينا لجموح رئيس وجماعته.. ووهدان: الجيش وقف بجانبنا للتصدي لفاشية الشعارات الدينية

عبد العال: ثورة 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية

وهدان: 30 يونيو ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية

البدرى ضيف: 30 يونيو كانت الثورة الفيصل بين الحق والباطل

مارجريت عازر: ثورة 30 يونيو نجحت وحققت أهدافها الوطنية بإرادة الشعب الكاسحة

محمود محيى الدين: 30 يونيو ثورة استرداد الوطن وتحريره وضمانة بقائه



أكد نواب البرلمان، أن ثورة 30 يونيو، حمت الشعب المصرى من خطر الإرهاب والتطرف، ونجحت فى الإطاحة بتنظيم الإخوان الإرهابى الذى حاول أن يفرض نفوذه على المجتمع المصرى.



جاء ذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو،وأكد رئيس مجلس النواب د.على عبدالعال، أن ثورة الثلاثين من يونيه،تعد ثورة فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتى كانت النساء والشباب والشيوخ، الذين خرجوا بالملايين وقودها وعتادها، واستظلوا بأعلام الوطن، وانضم إليها رجال شرطتنا الأبطال، وحماها جيش الشعب، الذى أقسم كل فرد من أفراده، أن الولاء للوطن، أغلى من الحياة.



وأضاف عبد العال:" فى الثلاثين من يونيه تصدى شعب مصر العظيم لجموح رئيس وجماعته التى أرادت استلاب هوية الوطن والنيل من لحمته ومتانة نسيجه، متابعا:" كان الرئيس السيسى الأمل الباقى للشعب الذى أودعه أمانته وطالبه بحمايته، وكان صغوه لصوت الشعب واستجابته لإرادته، فحمي مصر من الفتن لنستقبل معه فجرًا جديدًا، نبذر فيه الأمن والأمان، ونجنى فيه الرخاء، ونجعل المستحيل اليوم ممكنًا غدًا".



وهنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية بمصر بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها انقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء، مؤكدا أن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا في 30يونيو للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام ، ومخططات تزييف الوعي والتاريخ التي حدث أيام حكم الإخوان، مؤكدًا أن 30 يونيو ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية.



وشدد " وكيل النواب" أن 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين ما داموا متحدين خلف قواتهم المسلحة التي لا تدخر أي جهد للحفاظ على وحدة وتماسك الشعب والدولة المصري، مشيرًا إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو وقوف القوات المسلحة معها حمى مصر من مصير دول الجوار كما يحدث في سوريا واليمن ليبيا وغيرها ومن الجماعات التي تحاول نشر الفوضى والتطرف في الشرق الأوسط.



وأضاف نرى رؤية العين على أرض الواقع أن ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحرز فقط نجاحا ملموسا على أرض مصر وحدها وإنما نجحت في انتشال العالم العربي من فوضى عارمة وتقسيم معد مسبقا من دول الشر وينفق عليه مليارات الدولارات.



وتقدم النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، بخالص التهاني للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو قائلا إنها ثورة الوطن الشعبية المهولة التي لم تحدث مسبقا في تاريخ مصر. وشارك فيها الملايين ليقتلعوا الإخوان الارهابيين من الحكم ويعيدوهم للسجون.



وأكد أنه مع مرور عام بعد عام تتضح انجازات ثورة 30 يونيو على الأرض وتتضح اهميتها الكبيرة ويكفي انها جاءت بالرئيس والزعيم السيسي لحكم البلاد عبر انتخابات حرة ديمقراطية، ليقود عملية اصلاح اقتصادية ومالية لم تحدث مسبقا في تاريخ مصر.



فيما أكد النائب البدري أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن ثورة يونيو كانت الثورة الفيصل بين الحق والباطل وبين الإخوان الارهابيين الذين كرهوا الوطن وسعوا في خرابه وعملوا على تفتيته. وبين رجال الحق من رجال وأبطال القوات المسلحة الذين هبوا لنجدته وانتشاله من مصير مشابه لسوريا والعراق وحرب اهلية.



وأضاف بأن 30 يونيو كانت ثورة عظيمة بحق خرج كل المصريين فيها، معربا عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقوات المسلحة وللشعب المصري العظيم في الذكرى الخامسة لثورة يونيو، ومشددا ان السنوات الماضية ومع، ما مر بالمنطقة من فوضى وإرهاب ومخططات ترويعية مدعومة من الخارج أثبتت أن 30 يونيو كانت الثورة الأهم في مصر على مدى تاريخها.



وأكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن ثورة 30 يونيه المجيدة ، تعد ثورة الفخر والاعتزاز التى انتصر فيها الشعب وعبر عن إرادته الحرة وجسد ملحمة شعبية سجلها التاريخ بأحرف من نور لتدرس لأجيال وراء أجيال .



وقالت وكيلة لجنة حقوق الانسان إن المرأة المصرية لعبت دورًا عظيمًا خلال هذه الثورة جنبًا إلى جنب مع الرجال ، وأثبتوا للعالم أجمع أنهم من يصنعون مستقبل بلدهم ويعيشون أزهى عصور الديمقراطية فالشعب هو الذى أنقذ مصر وعبر بها إلى بر الأمان من حكم جماعات متطرفة لا دين لها ولا وطن ، وما زال يواصل كشف المؤامرات التى تحاك به من تلك الجماعات الإرهابية، والتى تزيد شعبنا الوفى تماسكًا ووحدة للحفاظ على الوطن وأمنه وأمانه واستقراره.



وأضافت "عازر" أن ثورة 30 يونيه نجحت وحققت أهدافها الوطنية بإرادة الشعب الكاسحة ، وبحماية قواتنا المسلحة المصرية لها ، ولولا هذا لأصبحت مصر الآن ملاذا آمنا للإرهابيين، وسيطرت الجماعة الإرهابية على الدولة، ولكن الشعب المصرى العظيم لقنها درسا قاسيا، وأكد أن الولاء للوطن، أغلى من الحياة وبلد الأمن والأمان لن تكون أرضا يلوثها الخونة والإرهابيون.



وقال النائب رزق جالى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ان ثورة 30 يونيو، ثورة شعبية قام بها المصريين عندما ايقنوا الخطر على وطنهم العزيز، واستطاعت هذه الثورة المجيدة تحقيق أهدافها والقضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية او الخارجية.



وأضاف جالى بأنها لم تكن ثورة ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية فحسب، ولكنها كانت ثورة استرداد وطن، مؤكدًا أن مصر كانت مهدده بالضياع في ظل حكم "مرسي" وجماعة الإخوان، وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر الآن في مرحلة تطور وتعافي مما مرت به قبل ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلي أن البلاد تمر الآن بصعوبات وقتية وسيتم التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في ظل ولاية الرئيس السيسي الثانية.



واكد ان بثورة ٣٠ يونيو، اعادت الهوية المصرية من جديد، بعدما كانت مهدده بالضياع على يد جماعة الاخوان، مشيرا الى ان ما تعانى منه البلاد حاليا من صعوبات اقتصادية فى ظل استقرار امنى، افضل بكثير مما كانت البلاد تعانى منه فى ظل جماعة الاخوان.



واشاد جالى، بالمشروعات القومية التى قام بها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان عائد تلك المشروعات سيمثل نهضة كبرى للبلاد فى الفترة المقبلة، تعويضا للمصريين عما عانوا منه خلال السنوات الماضية، فيما قال النائب عماد سعد حمودة، عن ثورة 30 يونيو، ثورة شعبية قام بها المصريين عندما ايقنوا الخطر على وطنهم العزيز، واستطاعت هذه الثورة المجيدة تحقيق أهدافها والقضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية او الخارجية.



وأشار حمودة، ، إلى ان المصريين ضحوا بأرواحهم من اجل الحفاظ على تراب الوطن والقضاء على على محاولات هدم الدولة المصرية، وبفضل ما تم تحقيقه من نجاحات فى ثورة 30 يونيو انعكس هذا الأمر على تحقيق ازدهار الاقتصاد والاستثمار ، وإقامة عدد من المشاريع القومية، وعودة دور مصر الريادي في المنطقة من خلال توطيد علاقاتها الدولية على كافة الأصعدة سواء الاقليمى والإفريقى والدولى.



وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كانت الصعوبات التى نواجهها لا تقارن بالوضع الذي كنّا نعيشه قبل 30 يونيو، خاصة وان هذه الصعوبات نتيجة الإهمال الذي تفشى قبل ثورة يناير، وما تبعها من أحداث حتى 30 يونيو، وفى القريب العاجل سنشهد تحسن ملحوظ فى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ونجنى ثمار المشاريع القومية.



فيما وصف النائب العميد محمود محي الدين عضو لجنة حقوق الإنسان ونائب المنوفية ، ثورة 30 من يونيو بأنها ثورة استرداد الوطن وتحريره، وضمانة بقاءه، قائلًا إن "بقاء الدولة كان مهددًا في ظل حكم الجماعة الإرهابية ، موكدا أن 30 يونيو ليست ثورة مطالب سياسية تقليدية، بل ثورة للحفاظ على الهوية الوطنية والتراب الوطني وليست ثورة مطالب فئوية".



وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان ، إلى أنه مهما كانت صعوبه المرحلة التى نمر بها الأن ، أيًا كانت صعوبتها لا تقارن بالوضع الذي كنّا نعيشه في حكم الإخوان، أو ما كنّا قد نصل إليه إن استمر الحكم" ، لافتا إلى أن الشعب انتفض في ثورة يناير من أجل تحقيق عدة مطالب كانت بعضها سياسية، وتضمنت الحرية والعدالة الاجتماعية، إلاّ أنه في ظل حكم الإخوان علت نبرة الخوف على كافة المقدسات الوطنية وبقاء الدولة بكافة مكوناتها من شعب وأرض وتاريخ، متابعًا:"ولذا كانت ثورة 30 يونيو حتمية".



وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان ، عن اعتزازه في المشاركة في ثورة يونيو، وإسقاط حكم مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن ما تمر به مصر من صعوبات اقتصادية جاء نتيجة الإهمال الذي تفشى قبل ثورة يناير، وما تبعها من أحداث، وما نمر به صعوبات وقتية سيتم التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي.



وقال النائب أشرف رشاد عثمان ، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ، ، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية ضد الحكم الفاشي الإخوانى، قام بها المصريين عندما إستشعروا الخطر على أرضهم ووحدتهم واستطاعت تحقيق أهدافها والقضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية، لافتا أن ثورة 30 يونيو تؤكد أن المصريين يضحوا بأرواحهم ولا يضحون بوطنهم فقد واجهو الموت فى 30 يونيو من قبل ملشيات الإخوان ولم يتراجعوا ولم ينهزموا.



وأضاف عضو مجلس النواب ، أنه من بين الانجازات ، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وإقامة المشاريع القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ، و مشروع قناة السويس الجديدة ، تنمية محور قناة السويس ، بالإضافة إلى إقامة وتنفيذ أكبر ميناء داخل المحور، وأيضًا إنشاء الصوامع لتخزين مخزون القمح، بجانب تنفيذ شبكة الطرق القومية.



وتابع أن من أهم الانجازات التي تحققت بعد الثورة هي عودة دور مصر الريادي في المنطقة ، وتوطيد علاقاتها الدولية ، مضيفًا أن الانجازات كثيرة سواء على المستوى الخارجي أو مستوى المشاريع والبنية الأساسية وخطة التنمية المستدامة التي تبنتها القيادة السياسية سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى الاستثمارات وخلق جو أكثر أمانًا لتشجيع المستثمرين وزيادة الاستثمارات ، ما استطاعت تحقيق الاستقرار والأمن للبلاد وتجفيف منابع الإرهاب.