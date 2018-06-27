نائبة:الدعم الأوروبي للاجئين واجب يفرضه عليها حقوق الإنسان

قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن قضية اللاجئين قضية دولية، وكل دولة تحتضن اللاجئين على قدر استطاعتها وحالتها الاقتصادية، مما يستدعي وجود دعم مادى من جانب المنظمات الدولية المختصة، وخاصة الأوروبية.



وأشارت "نصير" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن مصر احتضنت عن رحب جميع اللاجئين من الدول العربية، دونما تفرقة بينهم وبين المصريين فى المعاملة، وهي سياسة دأبت عليها مصر من منطلق دورها المحوري والقيادي في المنطقة.



وأشادت النائبة لدعوات البرلمان الألماني بدعم مصر لحملها علي عاتقها قضية اللاجئين فى المنطقة، معربة عن أملها فى استجابة الدول الأوروبية لهذه الدعوات، لاسيما وأنه واجب يحتمه عليها حقوق الإنسان.



كان النائب كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، بالبوندستاج الألمان، قد ثمَّن، خلال لقائه بالدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قيام مصر باستضافة عدد كبير من اللاجئين دون وجود أي معسكرات لهم، مقدرًا حجم العبء المُلقى على الاقتصاد المصرى من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حل مشكلة اللاجئين يأتى بتوفير الاستقرار السياسى فى المنطقة، داعيًا أوروبا إلى تقديم المزيد من الدعم إلى دول المنطقة ومصر فى هذا المجال.

