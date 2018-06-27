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كأس العالم

نجم منتخب تونس حارس مرمى أمام بنما بكأس العالم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
سيرتدي فخر الدين بن يوسف مهاجم منتخب تونس الأول لكرة القدم زي حارس المرمى ويجلس على مقاعد البدلاء في مباراة بنما في كأس العالم يوم الخميس بسبب وجود حارس وحيد في قائمة نسور قرطاج.

منتخب تونس فقد حارسه معز حسن في أول مباراة ضد إنجلترا بسبب الإصابة، ليستكمل البطولة بحارسين فقط وهما أيمن المثلوثي وفاروق بن مصطفى، لكن الأخير أصيب يوم الثلاثاء ليبقي المثلوثي وحيدا في القائمة، فقرر الجهاز الفني ضم الحارس معز بن شريفية لقائمة الفريق استنادا على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالفعل سافر بن شريفية إلى مدينة سارانسك الروسية انتظارا لموافقة الفيفا على إشراكه اعتمادا على وجود البند 54 في لائحة الفيفا لمسابقة كأس العالم والذي يسمح بضم لاعب جديد في حالات الطوارئ.

ولكن الاتحاد الدولي رفض طلب تونس بإدراج اسم معز بن شريفية في قائمة مباراة تونس ضد بنما وفقا للمادة رقم 44 التي تمنع تغيير أي لاعب تم تثبيته على القائمة الرسمية قبل الـ24 ساعة التي تسبق أول مباراة للمنتخب المشارك في كأس العالم، وذلك حسب تقرير إذاعة موزاييك مساء الأربعاء.

ويرى الاتحاد الدولي أن حالات الطوارئ لا يتم تطبيقها على إصابات اللاعبين.

الإذاعة التونسية الشهيرة ذكرت أن الجهاز الفني للمنتخب العربي قرر إدراج اسم المهاجم فخر الدين بن يوسف كحارس ثاني بقائمة مباراة تونس وبنما ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم.

الإصابات التي لحقت بحارسي منتخب تونس لم تكن الوحيدة، فقد تسببت الإصابة في نهاية مشوار ثنائي دفاع منتخب تونس ديلان برون وصيام بن يوسف بكأس العالم 2018.

منتخب تونس فشل في التأهل لدور الـ16 من المونديال بعد الخسارة مرتين على يد إنجلترا وبلجيكا، ويلعب مباراة تحصيل حاصل ضد بنما في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات قبل مغادرة روسيا

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