محمد القوصي: المنتخب أصاب الجماهير بالإحباط.. والمبررات غير مقبولة.. فيديو

قال الناقد الرياضي محمد القوصي، إن جميع المبررات التي قدمها المهندس هاني أبوريده في مؤتمر اتحاد الكرة اليوم لتبرير ما حدث في روسيا، لم تلقى قبولا لدى الشعب المصري، مشيرا إلى أن المنتخب المصري أصاب الجماهير بحالة من الإحباط .



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة متمسك بكراسية لأقصى درجة ممكنة، حتى إن الاتحاد الوحيد الذي لم يجر انتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لم يساير طموح الشعب المصري، وخرج من المونديال بطريقة مهينة.



وأشار إلى أن مستوى المنتخب كان ضعيف للغاية، وخسر في المباريات الودية التي أجراها المنتخب للاستعداد لكأس العالم، مشيرا إلى أن المنتخب خسر بنفس الطريقة التي خسر بها في المباريات الودية.



وأوضح أن المنتخبات الكروية أصبحت تمثل فخر للشعوب، في حين أن المنتخب المصري أصاب الجماهير بحالة من الإحباط، مشيرا إلى أن الدولة في حاجة إلى منظومة كروية جيدة تستطيع إدارة المنتخب بصورة جيدة.

