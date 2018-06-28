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القيادات العمالية ترفع شعار "الإنتاج والعمل".. خالد عيش: النقابة ستهتم بالدورات التثقيفية للعمال.. فكري: تعيين 55 من العمالة الموسمية

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أماني نوار
عيش:العاملين بالصناعات الغذائية تضع جدول زمني لمناقشة مشاكل العمال
نظمي:أهم أولويات النقابة في الفترة القادمة هي صرف العلاوة للعمال
فكري: تعيين 55 عاملًا من العمالة غير المنتظمة

بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية يستعد مجلس اتحاد عمال مصر، لعقد مؤتمر صحفى بمقر اتحاد عمال مصر، للإعلان عن خطة عمله المرتقبة وأهم القرارات التى سيتخذها فى أول اجتماع له.

ومن المفترض أن يأتي اتحاد عمال مصر الجديد ليواجه العديد من التحديات فى ظل المرحلة الراهنةومن أهم الملفات التى يجب أن يضعها اتحاد عمال مصر فى الدورة الجديدة على أجندة أولوياته بما يخدم عمال مصر ويخدم تطلعات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، ليرفع شعار "العمل والإنتاج" ليكون شعار المرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن النقابة ستقوم بإعداد جدول زمني لمناقشة جميع مشاكل العمال.

وأضاف "عيش" أن التغيير في النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية 80% موضحا أنه بمجرد الإعلان عن الكشوف النهائية اليوم للانتخابات النقابية فى مجلس إدارة اتحاد العمال سيتم عمل دورات تثقيفية وتأهيلية للعمال في شتى قطاعات شركات الأغذية.

وأكد "عيش" أنه يجب توعية العمال بالدور النقابي واهمية ما نص عليه قانون العمل الجديد علاوة على أن دور جميع النقابات لابد أن يكون في هذا الإطار خاصة بعد صدور قانون المنظمات النقابية الجديد.

بينما أكد عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق إن أهم أولويات النقابة في الفترة القادمة هي صرف العلاوة للعمال موضحا أنه قدم مذكرة للمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء يطلب فيها تطبيق العلاوتين الخاصة والاستثنائية التى منحها الرئيس السيسى للموظفين والعاملين بالدولة على العاملين بالشركة القابضة للكهرباء .

وأضاف نظمي أنه بمجرد صرف العلاوة سيتم النظر في مشاكل جميع العمال وتقديم الدورات التثقيفية لهم.

وقال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديدية والمترو، إن نسبة التغيير في النقابة وصلت إلى 85 % في الانتخابات العمالية.

وأكد فكري أن من أهم أولويات النقابة في الفترة القادمة تعيين 55 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالرعاية الصحية للعمال.

وأشار إلى أن النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد مهتمة بالشأن العمالي، بالإضافة إلى عمل دورات تثقيفية وتدريبية للشباب العمال.

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