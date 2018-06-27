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محافظ الإسكندرية يعلن طرح 335 وحدة سكنية مدعمة كاملة التشطيب بمساحة تتراوح بين 63 و 70 مترا.. والسعر يبدأ من 65 ألف جنيه ومقدم دفع 5 آلاف

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:21 م
صدى البلد
طارق موسى
  • محافظ الإسكندرية: 
  • الوحدات كاملة التشطيب وبمساحات تتراوح بين 63 و 70 مترا 
  • سعر الوحدة يبدأ من 65 - 110 آلاف جنيه حسب المنطقة 
  • توفير 200 وحدة لشباب الإسكندرية بمنطقة طوسون

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ستبدأ الأحد المقبل ولمدة شهر حتى الأول من أغسطس القادم، في طرح ٣٣٥ وحدة سكنية كاملة التشطيبات بنظام القرعة العلنية بمساحات تبدأ من ٦٣ و٧٠ مترًا بمناطق طوسون بأبو قير وأم زغيو وبمنطقة الكيلو ٢٦ الواقعة على طريقى إسكندرية – مطروح الساحلي ومحور التعمير وبسعر الوحدة من ٦٥ – ١١٠ آلاف جنيه حسب المنطقة والمساحات وبمقدم ٥ آلاف جنيه.

وأكد "سلطان"، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة دعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم ، فقد تقرر بداية من يوم الأحد القادم فتح باب الحجز للوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة حيث تقرر طرح ٢٠٠ وحدة سكنية بأبراج طوسون بسعر الوحدة ١١٠ آلاف جنيه ومقدم حجز ٥ آلاف جنيه، و ١٠٠ وحدة بمساكن الكيلو ٢٦ ، و٣٥ وحدة بمنطقة أم زغيو غرب المدينة بسعر ٦٥ ألف جنيه، وبمقدم حجز ٥ آلاف جنيه ، وإمكانية تقسيط ثمن الوحدات على فترة ٣ سنوات بفائدة بنكية بسيطة جدا تسهيلًا للشباب.

ويشترط للمستفيد ألا يقل سن المتقدم عن ٢٠ عامًا ولا يزيد على ٥٠ عامًا ، ويكون من أبناء الإسكندرية ، وعليه إحضار ايصال كهرباء أو مياه أو غاز مدونًا به محل الإقامة ومطابق لبطاقة الرقم القومى ، وألا يكون في حوزة المقدم سواء زوجا أو زوجة شقة تمليك أو إيجار قديم ، ولا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء ، وسيتم سحب الوحدة السكنية المخصصة عن طريق القرعة العلنية بعد ٣ أشهر من تاريخ إجراء القرعة فى حالة عدم استكمال الإجراءات.

على الصعيد ذاته، تقرر أيضًا إلغاء تخصيص الوحدات السكنية التى تم تخصيصها بداية من عام ٢٠٠٨ وحتى القرعة العلنية التي أجريت في ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ ، وذلك للحاجزين الذين لم يستكملوا إجراءات تسديد ثمن الوحدات المخصصة لهم بأبراج طوسون والكيلو 21.

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